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Hindistan'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuğun durumu kritik

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de komşusunun tecavüzüne uğradığı öne sürülen üç yaşındaki bir kız çocuğunun yoğun bakımda olduğu açıklandı.
Hindistan'da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuğun durumu kritik

Olayla ilgili olarak, çocuğun yaşadığı apartmanda güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki bir adamın gözaltına alındığı bildirildi.

Polisin baygın halde bulurak hastaneye yetiştirdiği çocuğun durumunun kritik olduğu ve ameliyata alındığı belirtiliyor.

Olay, başkentte bir tıp fakültesi öğrencisinin otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybedişinin altıncı yıldönümü olan dün meydana geldi.

Tecavüzden sonra hareket halindeki otobüsten atılan öğrencinin ölümü, tüm ülkede öfke yaratmış, tecavüzle ilgili cezalar ağırlaştırılmıştı.

'Ailesi evde yoktu, çocuğu şekerle kandırdı'

Çocuğun ailesinin gündelik işçi olduğu ve olay sırasında evde olmadığı açıklandı.

Güvenlik görevlisinin çocuğu evinin önünde şekerle kandırdığı öne sürülüyor.

Suçlu bulunursa idam cezası alabilir

Zanlının çocukları cinsel suçlardan korumaya yönelik yasa kapsamında yargılanacağı ve suçlu bulunması halinde idam cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Nisan'da Keşmir'in Hindistan yönetimindeki bölümünde sekiz yaşındaki bir kız çocuğu toplu tecavüze uğramıştı.

Haziran'da Madya Pradeş eyaletinde yedi yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüze uğramasından sonra protesto gösterileri düzenlenmişti.

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