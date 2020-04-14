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Hindistan'da "Tecrit" Uygulaması 3 Mayıs'a Kadar Uzatıldı

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Hindistan'da "Tecrit" Uygulaması 3 Mayıs'a Kadar Uzatıldı
Hindistan'da "Tecrit" Uygulaması 3 Mayıs'a Kadar Uzatıldı

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde uygulanan "tecrit", 3 Mayıs'a kadar uzatıldı. 

Hindistan Başbakanı NarendraModi, televizyonda canlı yayınlanan konuşmasında, halkın 3 Mayıs'a kadar evlerinde kalmayı sürdürmesi talimatı verdiğini açıkladı. 

Modi, Kovid-19 salgınının sıcak noktalarından uzak bölgelerde, günlük kazançla geçinen yoksullara yardım amacıyla bazı kısıtlamaların 20 Nisan itibarıyla hafifletileceğini söyledi. 

3 Mayıs'a kadar her Hindistanlının tecrit altında yaşayacağını belirten Modi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm Hindistanlılardan talebim şu; yeni tip koronavirüsün diğer bölgelere yayılmasını önleyelim. Ülke, sosyal mesafe ve tecritten büyük fayda sağladı. Sadece ekonomik açıdan bakarsak pahalıya mal olduğu görülür. Büyük bedel ödemek zorundaydık. Ancak Hindistanlıların yaşamlarıyla kıyaslanamaz." 

Hindistan'da Kovid-19'dan 358 kişi öldü, 10 bin 541 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

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