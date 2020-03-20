Hindistan'da toplu taşıma kısıtlandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tüm yurttaşlarına evde kalma çağrısı yaptı ve toplu taşıma seferlerini kısıtlama kararı aldı.

Halkın büyük bir kısmı seyahat etmek için toplu taşımayı kullanıyor.

Punjab eyaletinde bütün toplu taşıma seferleri durdurulurken başkent Delhi’de metrolar kalabalık durakları pas geçmeye başladı.

Mumbai’de kentin en önemli ulaşım hatlarından yerel trenlerin de önümüzdeki günlerde durdurulacağı konuşuluyor. Eyalet Başbakanı Uddhav Thackeray “trenleri boş görmek istediğini” söylüyor.

Öte yandan Hindistan’da Perşembe akşam itibarıyla 14 bin 175 kişiye test yapıldı. Dünyanın en kalabalık 2. ülkesi, kişi başına en az test yapılan ülkelerden biri oldu.

Peki bu kadar yoğun bir nüfusun olduğu ülkede neden bu kadar az test yapılıyor?

Yetkililer, buna gerekçe olarak salgının hâlâ yayılmamış olmasını gösteriyor. Resmi verilere göre 1-15 Mart tarihleri arasında devlet hastanelerinde akut solunum sorunlarıyla bulunan 826 kişiye yapılan testler negatif çıktı. Hastanelere gelenlerin sayısında da bir artış olmadığı belirtiliyor.

Fakat pek çok uzman bu açıklamaya katılmıyor. Bazıları, Hindistan’ın bilinçli olarak az test yaptığını, halihazırda zor durumda olan sağlık sisteminde daha fazla baskı oluşturmamak istediğini düşünüyor.