Hindistan'da trafik kazaları: Her 4 dakikada 1 kişi ölüyor

Yılda yaklaşık 450 bin kazanın meydana geldiği ve bu kazalarda 150 bin kişinin öldüğü Hindistan, trafik kazalarında en fazla can kaybı yaşayan ülke oldu. Ülkede her saat 53 trafik kazası ve her 4 dakikada bir ölüm gerçekleşiyor.