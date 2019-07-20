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Hindistan’da üç başı olan bebek dünyaya geldi; ameliyat edilecek

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Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde üç başlı bir bebek dünyaya geldi. 11 Temmuz’da dünyaya gelen bebeğin doktorları, “Bu çok nadiren rastlanan bir durum” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti. Bebeğin iki kafası ameliyatla alınacak.
Hindistan’da üç başı olan bebek dünyaya geldi; ameliyat edilecek

Eyaletteki Pilua Köyü’nde yaşayan bir kadın üç başlı bir bebek dünyaya getirince tüm ailesi ve doktorlar hayrete düştü. ‘Normal’başının yanısıra iki başı daha oldan kız bebeğin annesinin normal bir hamilelik geçirdiği belirtildi. Bir sağlık merkezinde dünyaya gelen bebek özel durumu nedeniyle bölge hastanesine sevk edildi.

Buradaki doktorlar, bebeğin ameliyat edileceğini söyledi. Onu muayene eden doktorlardan biri olan Raceş Takur, “Vücudu tam gelişmemiş. MR sonrasında karar alıp cerrahi müdahale uyguyalayacağız ve ihtiyacı olan tek başa sahip olmasını sağlayacağız” dedi.

Takur, bu, ender rastlanan bir durum olsa da hiç yaşanmamış bir şey olmadığının, tıp literatürüne özellike Afrika ülkelerinden benzeri vakaların girdiğinin de altını çizdi.

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