Hindistan’da yedi yaşındaki çocuğun ağzından fazladan 526 diş çıkarıldı

Hindistan’da, ‘Kompleks ve Kompaund Odontoma’ adında ender bir hastalığı olan yedi yaşındaki çocuğunun ağzından, ameliyatla fazladan 526 adet dış çıkarıldı.

Çenesindeki şişkinlik sebebiyle, Çennai kentindeki bir diş hastanesine kaldırılan çocuğun sağ alt çene bölgesinin röntgenini çeken doktorlar, 526 fazla diş olduğunu tespit etti. Ameliyatla dişlerin alınması kararlaştırıldı.

Yerel medyaya konuşan Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı Profesörü P. Senthilnathan beş saat süren ameliyatı şöyle anlattı: “Genel anestezi uyguladıktan sonra çeneyi açtık ve içinde bir torba gördük. Yaklaşık 200 gram ağırlığındaki torba, dikkatlice çıkarıldı ve daha sonra içerisinde 526 adet diş bulundu. Dişler küçük, orta ve büyük boylardaydı.”

Ailesi, çocuğun çenesindeki şişmenin üç yaşında başladığını ancak başta önemsemediklerini söyledi.