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Hindistan’da yine ‘rekor’ sayıda vaka: En kötüsü daha gelmedi

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Hindistan’da son dört gündür üst üste vaka sayısında ‘rekor’ kırılıyor. Sağlık merkezlerinde oksijenin lüks sayılmaya başladığı ülkede henüz vaka zirve görülmedi..
Hindistan’da yine ‘rekor’ sayıda vaka: En kötüsü daha gelmedi

Hindistan’da son dört gündür üst üste vaka sayısında ‘rekor’ kırılıyor. Sağlık merkezlerinde oksijenin lüks sayılmaya başladığı ülkede henüz vaka zirve görülmedi..

Son 24 saatte 349 bin 391 vakanın kaydedildiği ülkede günlük can kaybı 2 bin 767 ile zirveyi gördü.

Nüfusu 1.3 milyarın üzerindeki ülkede başkent Delhi’de hastaneler yatak olmadığı için hastaları geri çevriliyor, tükenmeye başlayan oksijen kaynakları nedeniyle Covid-19 hastaları tedavi edilemiyor.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan’dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. O günkü vaka sayısı 314 bin 835’ti. 22 Nisan’a kadar en yüksek günlük vaka sayısı 8 Ocak’ta ABD’de 307 bin 581 olarak kayda geçmişti.

Indian Express hükümet değerlendirmesine dayandırdığı haberinde ülkede mayıs ortasında salgının pik yaparak günlük vakaların yarım milyona çıkmasının beklendiğini yazdı.

Buna karşılık vaka sayısının test sayısına oranında Türkiye’nin durumu Hindistan’dan kötü. Bu oran Hindistan’da yüzde 5-6 arasındayken Türkiye’de yüzde 10’a yakın.

1 milyon nüfus başına düşen vaka ve ölüm sayılarında da Türkiye Hindistan’dan kötü durumda. Türkiye’deki sayılar 53 bin 969 ve 447; Hindistan’dakiler ise 12 bin 193 ve 138.

Worldometers’ın verilerine göre ABD, 32 milyondan fazla vakayla dünyada ilk sırada. ABD’yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Türkiye ise altıncı sırada.

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