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HİNDİSTAN'DA ZEHİRLİ GAZ SIZINTISI: 7 ÖLÜ

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HİNDİSTAN'DA ZEHİRLİ GAZ SIZINTISI: 7 ÖLÜ
HİNDİSTAN'DA ZEHİRLİ GAZ SIZINTISI: 7 ÖLÜ

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, kimya fabrikasının boru hattından sızan zehirli gaz sebebiyle 5'i aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi. 

Hint basınındaki haberlere göre, yetkililer, eyaletin Sitapur bölgesinde kimya fabrikasından zehirli gaz sızdığını bildirdi. 

Sızıntı sonucu yakındaki halı fabrikasında bulunan 3'ü çocuk, biri kadın, 7 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan yetkililer, 300 kişinin bölgeden tahliye edildiğini belirtti. Olayda, 5 kişilik bir ailenin tüm fertleri öldü.

Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri ile Ulusal Afete Müdahale Kuvvetlerinin gönderildiğini belirtildi. 

Bölge sakinleri, gaz kokusunun havada hissedildiğini ve bazı sokak hayvanlarının da telef olduğunu kaydetti.

Eyalet yönetimi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 400 bin rupi (5 bin 615 dolar) tazminat verileceğini duyurdu.

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