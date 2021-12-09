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Hindistan’daki hava kirliliğinde evde kalmak daha tehlikeli

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Yeni araştırmalar, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de iç mekanların endişe verici derecede yüksek hava kirliliğine sahip olduğunu ortaya koydu.
Hindistan’daki hava kirliliğinde evde kalmak daha tehlikeli

Yeni araştırmalar, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de iç mekanların endişe verici derecede yüksek hava kirliliğine sahip olduğunu ortaya koydu.

Yeni Delhi şehri rutin olarak "dünyanın en kirli başkentleri" listesinin başında geliyor.

Kirlilik nedeniyle birçok yerde "evde kalma" uyarısı bu şehir için daha tehlikeli.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü'nün 2018 ile 2020 yılları arasında yürüttüğü araştırmada Yeni Delhi’de havadaki akciğere zarar veren küçük parçacıklar olan PM2.5 seviyelerinin, iç mekanlarda daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Zengin de yoksul da eşit etkileniyor

Delhi'deki farklı sosyo-ekonomik geçmişlere sahip binlerce hanede yapılan araştırmada, zengin ve yoksul hanelerin eşit şekilde etkilendiğini buldu.

Araştırmanın baş yazarı Dr Kenneth Lee, "Delhi'de sonuca göre biri zengin ya da fakir olsun, hiç kimse temiz hava soluyamaz. Karmaşık bir kısır döngü." dedi.

Hava kirliliği milyonların ölümüne neden oluyor

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında her yıl yaklaşık 7 milyon insanın, sigara ve sağlıksız beslenmeyle aynı kefeye koyduğu hava kirliliğine bağlı hastalıklardan erken öldüğünü tahmin ediyor.

Uzmanlar, hava kirliliğine maruz kalmamızın çoğunun aslında iç mekanlarda gerçekleştiğini söylüyor.

Bu, özellikle dünyanın en kötü hava kirliliğine sahip olan Hindistan'ı endişelendiriyor.

Dünyanın en kirli 30 şehrinden 22'sine ev sahipliği yapan Hindistan'ın zehirli havası her yıl bir milyondan fazla insanı öldürüyor.

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