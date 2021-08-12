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Hindistan'daki heyelanda can kaybı artıyor

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Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde dün bir otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.
Hindistan'daki heyelanda can kaybı artıyor

Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde dün bir otoyolda meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e çıktı.

Dün, Kinnaur kentindeki bir otoyolda yaşanan heyelanda, 10 kişinin kurtarıldığı ve yaklaşık 30 kişinin araçlarda hala mahsur olduğu bildirildi.

BBC’nin haberine göre, yetkililer, heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 13’e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Düşmeye devam eden kayaların arama kurtarma çalışmalarını engellediği belirtildi.

Himaçal Pradeş’te, temmuzda meydana gelen heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Eyaletin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar, çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede, seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.

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