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Hindistan'dan Amazon'a 'Gandi' resimli terlik tepkisi

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Hindistan'dan Amazon'a 'Gandi' resimli terlik tepkisi
Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı, söz konusu duruma kızgınlığını ifade etti

Hindistan, e-ticaret devi Amazon'a, satışa sunulan ve üzerinde Mahatma Gandi'nin resminin bulunduğu parmak arası terlik nedeniyle tepki gösterdi.

Geçen hafta sitede Hindistan bayraklı paspasın satışa sunulması ile gerilen iki taraf arasında bu defa da parmak arası terlik gerginliği yaşandı.

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri olan ve "Milletin Babası" olarak bilinen Mahatma Gandi'nin resimlerinin yer aldığı parmak arası terliklerin sitede satışa sunulmasının ardından Hindistan cephesinden ciddi tepkiler geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vikas Swarup, NDTV'ye yaptığı açıklamada, Hindistan'ın ABD'deki elçilik yetkililerinin Amazon yetkilileri ile görüşüp, ülkesinin değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyleyeceğini dile getirdi.

Hindistan Maliye Bakanlığı Ekonomik İşler Müsteşarı Shaktikanda Das ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kızgınlığını ifade etti.

Das, Amazon'un Hindistan'ın sembollerine karşı sergilediği bu kayıtsızlığın firmayı tehlikeye attığını ifade etti.

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