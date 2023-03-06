Hindistan’dan deprem sonrasında Türkiye gerilimi: İki seçenekli misilleme planı

Türkiye 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında toparlanmaya çalışırken, Meral Akşener’in “Altılı Masa”dan ayrılması ile birlikte gündem değişirken Ankara-Yeni Delhi hattında soğuk rüzgarlar esiyor. Hint medyası dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde Keşmir sorununun yeniden gündeme geldiğini ve Hindistan’ın Cenevre’deki daimi temsilcisi Seema Pujani’nin Türkiye’yi eleştirdiğini yazmıştı.

Hint medyası, Hindistan’ın Türkiye’yi sarsan depremlere yardım kampanyası ve arama-kurtarma ekipleri göndermesinden sonra tansiyonun yükselmesine tepki gösterirken, Türkiye’yi Pakistan’ın müttefiki olarak tanıttı.

Hindistan’ın önde gelen savunma uzmanlarından Saurav Jha da açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye karşı Hindistan’ın bazı ülkelerle ittifakını kuvvetlendirmesi gerektiğini söyleyen Jha, Yeni Delhi hükümetinin Ermenistan’a daha ağır silahlar vermesi gerektiğini dile getirdi. Hint yapımı Pinaka füze sistemlerini satın alan ilk ülkenin Ermenistan olduğu belirtilirken, Hindistan’ın Yunanistan ile yakınlaştığı da kayıtlara geçti.

Jha, “Hindistan ve Yunanistan arasında yaşanan yakınlık Erdoğan’ı gerecek. Yunanistan ve Hindistan Pakistan ve Türkiye’ye karşı birlik oldu. Türkiye Yunanistan’la gerilim yaşayınca Rusya’dan savunma sistemi satın aldı. Yunanistan da Hindistan’ın kullandığı Fransız yapımı Rafale savaş uçağı kullandı. Hindistan, Yunanistan ile bu deneyimleri paylaşabilir” ifadesini kullandı.

BÖLGEDE NE OLUYOR?

Güney Asya bölgesinde Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alan Keşmir, 1947 yılından beri anlaşmazlığın ortasında kalmış durumda.

İngiltere‘nin 1947’de Hindistan çekilmesinin ardından prenslik olan Keşmir yönetimi Hindistan’la birleşmek isterken, bölge halkı Pakistan’a katılmak için çağrıda bulununca gerilim çıktı. Pakistan ve Hindistan’ın da ordularıyla duruma müdahale etmesiyle birlikte taraflar ilk olarak 1947’de savaştı. Daha sonra taraflar 1965 ve 1999’da da karşı karşıya geldi.