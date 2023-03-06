  • BIST 5.318,42
  • Altın 1124.335
  • Dolar 18.8947
  • Euro 20.0837
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Hindistan’dan deprem sonrasında Türkiye gerilimi: İki seçenekli misilleme planı

»
Geçmişte TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği Keşmir sorunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin toplantısında dün kriz yaratmıştı... Ankara-Yeni Delhi hattında ipler gerilirken bugün Hindistan'dan dikkat çekici açıklamalar geldi.
Hindistan’dan deprem sonrasında Türkiye gerilimi: İki seçenekli misilleme planı

Türkiye 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında toparlanmaya çalışırken, Meral Akşener’in “Altılı Masa”dan ayrılması ile birlikte gündem değişirken Ankara-Yeni Delhi hattında soğuk rüzgarlar esiyor. Hint medyası dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde Keşmir sorununun yeniden gündeme geldiğini ve Hindistan’ın Cenevre’deki daimi temsilcisi Seema Pujani’nin Türkiye’yi eleştirdiğini yazmıştı.

Hint medyası, Hindistan’ın Türkiye’yi sarsan depremlere yardım kampanyası ve arama-kurtarma ekipleri göndermesinden sonra tansiyonun yükselmesine tepki gösterirken, Türkiye’yi Pakistan’ın müttefiki olarak tanıttı.

Hindistan’ın önde gelen savunma uzmanlarından Saurav Jha da açıklamalarda bulundu. Türkiye’ye karşı Hindistan’ın bazı ülkelerle ittifakını kuvvetlendirmesi gerektiğini söyleyen Jha, Yeni Delhi hükümetinin Ermenistan’a daha ağır silahlar vermesi gerektiğini dile getirdi. Hint yapımı Pinaka füze sistemlerini satın alan ilk ülkenin Ermenistan olduğu belirtilirken, Hindistan’ın Yunanistan ile yakınlaştığı da kayıtlara geçti.

Jha, “Hindistan ve Yunanistan arasında yaşanan yakınlık Erdoğan’ı gerecek. Yunanistan ve Hindistan Pakistan ve Türkiye’ye karşı birlik oldu. Türkiye Yunanistan’la gerilim yaşayınca Rusya’dan savunma sistemi satın aldı. Yunanistan da Hindistan’ın kullandığı Fransız yapımı Rafale savaş uçağı kullandı. Hindistan, Yunanistan ile bu deneyimleri paylaşabilir” ifadesini kullandı.

BÖLGEDE NE OLUYOR?

Güney Asya bölgesinde Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alan Keşmir, 1947 yılından beri anlaşmazlığın ortasında kalmış durumda.

İngiltere‘nin 1947’de Hindistan çekilmesinin ardından prenslik olan Keşmir yönetimi Hindistan’la birleşmek isterken, bölge halkı Pakistan’a katılmak için çağrıda bulununca gerilim çıktı. Pakistan ve Hindistan’ın da ordularıyla duruma müdahale etmesiyle birlikte taraflar ilk olarak 1947’de savaştı. Daha sonra taraflar 1965 ve 1999’da da karşı karşıya geldi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursaspor-Amedspor maçı: İçişleri Bakanı Soylu, beyaz Toros ve Yeşil pankartları hakkında soruşturma açıldığını duyurdu05 Mart 2023 Pazar 20:04
  • Sosyal medyada Akşener’e tepki: “18 ayda Kılıçdaroğlu'na ikna olmadı, reklam arasında Ersan Şen'e ikna oldu”05 Mart 2023 Pazar 19:30
  • Son seçim anketleri: "Deprem, Erdoğan ve AK Parti oylarını düşürmedi"05 Mart 2023 Pazar 19:13
  • Altılı Masa krizi belediye meclislerine sıçradı: 'Yavaş rahatsız'05 Mart 2023 Pazar 13:58
  • İYİ Parti'de deprem... Milletvekilleri istifa etmeye başladı.. İlk istifa geldi...05 Mart 2023 Pazar 00:13
  • Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak04 Mart 2023 Cumartesi 21:42
  • Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek04 Mart 2023 Cumartesi 18:10
  • 5 partinin lideri bir araya geldi04 Mart 2023 Cumartesi 18:00
  • İyi Partili Usta'dan 6 Mart'taki Altılı Masa toplantısı hakkında açıklama: Kapı hâlâ açık04 Mart 2023 Cumartesi 14:24
  • Hatay Büyükşehir Belediyesi: Acil içme suyu problemi artarak sürmektedir04 Mart 2023 Cumartesi 13:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti