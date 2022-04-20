Hindistan’dan korkutan haber: Domuz vebası geri mi döndü?

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Butan’ın Hindistan sınırına yakın bir domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgını görüldüğünü söyledi.

Paris merkezli OIE, Güney Asya’da yer alan bir ülke olan Butan makamlarına atıfta bulunarak, salgının Chhukha bölgesindeki yarı ticari bir domuz çiftliğinde rapor edildiğini ve sürünün hem yetişkin domuzlardan hem de domuz yavrularından oluştuğunu söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Çin’in güneyinde yer alan Hainan’da bulunan bir domuz çiftliğinde salgının başladığının rapor edildiğini duyurmuştu.

Afrika domuz vebası insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmuyor fakat domuzlar için ölümcül bir hastalık.

2018 yılının ağustos ayında patlak veren salgının ardından bir yıl içinde ülkedeki domuzların yarısı telef olmuştu.