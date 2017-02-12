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Hindistan'dan önleme füzesi denemesi

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Hindistan'dan önleme füzesi denemesi
Hindistan'ın, balistik füzeleri vurabilecek önleme füzesi denemesinin başarılı olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu denemeyle, Hindistan'ın balistik füze tehditlerine karşı alınan önlemler kapsamında önemli bir yol kat ettiği belirtildi. Açıklamada, balistik füzeleri vurabilecek önleme füzesinin test atışının başarılı olduğu ifade edildi.

Hint yetkililer, geçen yıl mayıs ayındaki süpersonik önleme füzesinin test atışının da başarılı olduğunu duyurmuştu.

Hindistan, 2000'li yıllardan bu yana Pakistan'la rekabet halinde balistik füze savunma programını geliştiriyor.

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