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Hindistan’dan rastgele Covid-19 testi uygulaması

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Hindistan, havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele Covid-19 testi yapmaya başladı.
Hindistan’dan rastgele Covid-19 testi uygulaması

Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, parlamentoda yaptığı konuşmada, yeni uygulamayı duyurdu.

Mandaviya, Çin’de artan corona virüsü vakalarının ardından havalimanlarında uluslararası yolculara rastgele Covid-19 testi yapmaya başlandığını kaydetti.

Eyalet hükümetlerine de kentlerdeki muhtemel Covid-19 vakalarına dair tedbirli davranmaları çağrısında bulunan Bakan Mandaviya, halka maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumalarını tavsiye etti.

Salgında en fazla vakanın görüldüğü Hindistan’da 2022 başından itibaren maske yasağı kaldırılmış, corona virüsü tedbirleri de hafifletilmişti.

Yaklaşık nüfusu 1,4 milyarı bulan ülkede 2,2 milyardan fazla Covid-19 aşısı yapılmıştı.

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