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Hindistan’ı gezerken paraları biten turistler, salgını atlatmak için mağaraya sığındı

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Hindistan’ı gezerken paraları biten turistler, salgını atlatmak için mağaraya sığındı
Hindistan’ı gezerken paraları biten turistler, salgını atlatmak için mağaraya sığındı

Hindistan seyahatleri sırasında koronavirüse denk gelen aralarında Türklerin de bulunduğu altı turist, paraları da tükenince salgını atlatmak için bir mağarada yaşamaya başladı. Polis tarafından bulunan turistler karantinaya alındı.

Fransa, ABD, Ukrayna, Nepal ve Türkiye vatandaşı ikisi kadın altı turist; Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde Rishikesh’te bir mağarada bulundu. Grubun 24 Mart’tan beri mağarada yaşadığı belirtildi.

Turistlerin hiçbirinde semptom görülmedi ancak tedbiren 14 günlük karantinaya alındılar.

Polis müfettişi Rajendra Singh Kathait“Karantinadan önce bir otelde kalıyorlarmış ancak paraları bitince buraya gelmişler. Ancak yemek ve diğer ihtiyaçlarını alacak parayı ayırmışlar” dedi.

Rishikesh, İngiliz rock grubu Beatles’ın 1968 yılında bölgeye yaptığı ziyaretin ardından bir hayli popüler olmuştu. Grup üyelerinin burada meditasyon eğitimi aldığı ve pek çok ünlü şarkısını bu dönemde yaptığı belirtiliyor.

Turizm bürosunun verdiği bilgiye göre, yaklaşık 700 turist salgın nedeniyle Rishikesh’te kaldı. Hükümet, ‘Hindistan’da yolda kalanlar’ adını verdiği bir site aracılığıyla, ülkede mahsur kalan turistlere yardım etmeyi amaçlıyor.

Hindistan, mart ayından bu yana karantina altında bulunuyor. Vatandaşlara sadece çok gerekli hallerde evden çıkmaları için izin veriliyor.

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