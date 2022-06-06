Hindistan’ı karıştıran olay: Reklam filmi ‘toplu tecavüzü’ özendirdiği gerekçesiyle yasaklandı

Hindistan'da bir parfüm markasının yayınladığı reklam filmi, 'toplu tecavüz'ü özendirdiği tepkilerin hedefi oldu. Ülkeyi karıştıran reklam yayından kaldırılırken, olay, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hindistan’da oldukça popüler olan erkek parfüm markası Layer’r Shot, son reklam filminde ‘toplu tecavüzü özendirmek ve ciddiye almamakla’ suçlandı. Reklam filmi kısa sürede ülkeyi karıştırırken, birçok ünlü isim duruma tepki gösterdi.

Reklamda, dört erkek, bir mağazada korkmuş görünen bir kadını takip ediyor. Dört erkekten biri dönüp, “Dört kişiyiz, bir tane var! Kim alacak?” diyor. Ancak kadın arkasında döndüğünde, erkeklerin mağaza rafından bulunan parfüm hakkında konuştukları anlaşılıyor.

Reklam filmi kısa sürede tepkilere yol açarken, sosyal medyada birçok isim böyle içeriklerin ‘tecavüzü hafife aldığını ve alay ettiğini’ öne sürdü.

İNFİAL YARATAN TECAVÜZ OLAYININ ARDINDAN YANINLANDI

Birçok kişi, güneydeki Haydarabad kentinde 17 yaşındaki bir gencin beş erkek tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen bir davadan sadece bir hafta sonra yayınlanması tepkileri daha da artırdı. İnfial yaratan olaydan sadece bir hafta sonra böyle bir reklam filminin yayınlanmasının durumu ‘duyarsızlaştığı’ ifade edildi.

Delhi Kadın Komisyonu başkanı Swati Maliwal, “Bu reklam açıkça kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddeti teşvik ediyor ve erkekler arasında tecavüzcü bir zihniyeti normalleştiriyor. Reklam son derece ürkütücü. Hiçbir yerde yayınlanmasına izin verilmemeli” dedi.

Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Priyanka Chopra da reklam filmine tepki veren isimlerden biri oldu. Chopra, reklamı ‘utanç verici’ olarak nitelendirdi.

REKLAM FİLMİ KALDIRILDI

24 saat içinde Hindistan’da bakanlık, reklamı yayından kaldırdığını açıklarken, Twitter ve YouTube’dan da reklamın kaldırılmasını talep etti.

Bakanlık, Twitter’a gönderdiği bir e-postada, videoların ‘kadınlara ahlaki açıdan zarar verdiğini ve medya etik kurallarını ihlal ettiğini’ söyledi.

Layer’r Shot Pazartesi günü yaptığı açıklamada, televizyon reklamları için “kimsenin duygularını veya hislerini incitmek veya herhangi bir kadını kızdırmak istemediklerini söyledi ve özür diledi.

Marka, gönüllü olarak tüm medya ortaklarından Cumartesi gününden itibaren derhal geçerli olmak üzere reklamların yayınlanmasını durdurmalarını istediğini söyledi.