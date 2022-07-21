  • BIST 2.511,37
  • Altın 978.323
  • Dolar 17.7035
  • Euro 18.0609
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Hindistan’ın 15’inci Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu oldu! Bir ilk gerçekleşti

» »
Hindistan'ın 15’inci cumhurbaşkanı, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu oldu. Hindistan’da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirildi.
Hindistan’ın 15’inci Cumhurbaşkanı Draupadi Murmu oldu! Bir ilk gerçekleşti

Hindistan'da 15'inci cumhurbaşkanını seçmek için parlamentoda 18 Temmuz'da yapılan oylamanın sonuçları açıklandı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi’nin (BJP) adayı 64 yaşındaki eski öğretmen Draupadi Murmu'nun Hindistan'ın yeni cumhurbaşkanı olduğu aktarıldı.

BİR İLK YAŞANDI

Murmu'nun seçilmesi ile Hindistan'da ilk kez bir kabile mensubu cumhurbaşkanlığı görevine getirilmiş oldu. Murmu, mevcut Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind’in 24 Temmuz'da görev süresinin dolmasının ardından koltuğu devralacak ve eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil’den sonra ülkenin ikinci kadın cumhurbaşkanı olacak.

Odisha eyaletinde yer alan Mayurbhanj ilçesine bağlı Baidaposi köyünde 1958 yılında dünyaya gelen Murmu, Hindistan’ın en büyük kabile gruplarından biri olan Santhal'a mensup. Murmu, 2015-2021 yıllarında ise Jarkand eyaletinin ilk kadın valisi olarak görev aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japon adasında onlarca deniz kaplumbağası bıçaklanmış halde bulundu18 Temmuz 2022 Pazartesi 11:55
  • Çin’de seller nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi18 Temmuz 2022 Pazartesi 09:07
  • Sri Lanka'da geçici devlet başkanından OHAL kararı18 Temmuz 2022 Pazartesi 08:47
  • Zelenskiy: Rusya’nın füzeleri birliğimizi bozamayacak17 Temmuz 2022 Pazar 16:19
  • Rusya’dan orduya ‘Saldırıları artırın’ emri16 Temmuz 2022 Cumartesi 18:55
  • Rusya, Harkov ve Odessa’yı vurdu16 Temmuz 2022 Cumartesi 16:53
  • Rusya, Japon milletvekillerini yaptırım listesine aldı15 Temmuz 2022 Cuma 22:45
  • Kuzey Kore’den Ukrayna’ya: Kararımızı sorgulama hakkınız yok15 Temmuz 2022 Cuma 18:45
  • Suikasta kurban giden eski başbakan Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak15 Temmuz 2022 Cuma 18:00
  • Rusya, Mikolayiv’deki iki üniversite binasını vurdu15 Temmuz 2022 Cuma 17:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti