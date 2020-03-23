Hindistan’ın 18 milyon kişinin yaşadığı başkenti Yeni Delhi’de ‘hayat durdu’

Hindistan’da teyit edilen Covid-19 vakalarının sayısının haftasonunda 359’a çıkmasının ardından gündelik yaşamı durma noktasına getiren bir dizi önlem alınmaya başlandı.

18 milyondan fazla nüfusa sahip olan başkent Yeni Delhi’de tüm dükkan, okul, işyeri ve fabrikalar 31 Mart’ kadar kapatıldı.

Ayrıca otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçları ile taksiler de çalışmayı durdurdu. Şehrin sınırları kapatılarak, şehir dışından geliş-gidişler yasaklandı.

Şehirde acil yardım servisleri, eczane, süpermarket, su ve elektrik işleri ile basın gibi ‘zaruri hizmetler’ olarak tanımlanan alanlarda çalışan kişilerin sokağa çıkarak işlerine gitmelerine izin veriliyor.

Yeni Delhi’de 29 teyit edilmiş vaka bulunuyor. Yeni Delhi daha önce alınan önlemler kapsamında, sömürge yönetimi altında olduğu dönemden kalan yasalar kapsamında dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.