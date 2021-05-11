Hindistan'ın Ganj Nehri'nde Covid-19'dan öldüğü düşünülen onlarca kişinin cesedi kıyıya vurdu

Hindistan'ın kuzeyinde hastaneler, krematoryumlar ve mezarlıklar karşı karşıya kaldıkları yükü taşıyamaz hale gelirken Covid-19 nedeniyle öldüğüne inanılan onlarca kişinin cesedi Ganj Nehrin'de kıyıya vurdu.

Yerel yetkili Ashok Kumar, Buxar bölgesinde 40 kadar cesedin kıyıya vurduğunu ifade etti.

AFP'ye konuşan Kumar, "Yetkililere tüm cesetleri yakmaları veya gömmeleri için emir verdik" dedi.

Bölgenin sakinleri cesetlerin yüksek ihtimalle krematoryumlar dolu olduğu ve ailelerinin odun alacak kadar parası olmadığı için göle atıldıklarını ifade etti.

Bazı medya organları karaya vuran cesetlerinin sayısının 100 kadar olabileceğini ifade ederken bazı cesetlerin şişmiş ve bölgesel olarak yanmış olduğu aktarıldı.

Resmi verilere göre Hindistan'da her gün yaklaşık 4 bin kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybediyor Uzmanlar krematoryumlardaki yoğunluğa işaret ederek bu sayının çok daha fazla olduğuna inanıyor.