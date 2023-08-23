  • BIST 7602.24
  • Altın 1675.969
  • Dolar 27.1641
  • Euro 29.5478
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Hindistan’ın uzay keşif aracı Ay’da ilki başardı

»
Hindistan’ın Ay’ın güney kutup bölgesini incelemek için 14 Temmuz’da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay keşif aracı başarılı bir şekilde hedefine ulaştı.
Hindistan’ın uzay keşif aracı Ay’da ilki başardı

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, (ISRO) uzay keşif aracının sorunsuz şekilde Ay’a inişini canlı yayınladı.

Böylece Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay’a yumuşak iniş yapabilen 4’üncü ve Ay’ın ‘güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen’ ilk ülke oldu.

Ay’ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3’ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları keşfedilmemiş bir bölge olan Ay’ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklandı.

2008 ve 2019’da farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan Ay’ın yüzeyine inememişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SpaceX haberlerinden dolayı Bitcoin’de sert düşüş18 Ağustos 2023 Cuma 17:59
  • Rusya’dan Google’a büyük ceza18 Ağustos 2023 Cuma 09:49
  • Kutup seferleri bilimsel atılımın bir ayağı olacak17 Ağustos 2023 Perşembe 12:34
  • Fizikte devrim yaratacak süperiletken iddiası doğrulanamadı17 Ağustos 2023 Perşembe 12:32
  • Vietnamlı elektrikli otomobil şirketi VinFast'ın değeri Ford ve GM'yi geçti16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:38
  • Tesla, yaygın modellerinin uygun fiyatlısını çıkardı16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:07
  • Microsoft’un yeni ‘varsayılan’ yazı fontu önümüzdeki ay geliyor16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:06
  • Apple Watch ‘büyük bir tasarım süreci’nden geçiyor15 Ağustos 2023 Salı 16:30
  • Ekrem İmamoğlu yeniden İBB Başkanlığına aday olduğunu açıkladı15 Ağustos 2023 Salı 13:11
  • Rusya, 47 yıl sonra Ay'ın yüzeyine yönelik ilk uzay misyonunu başlattı14 Ağustos 2023 Pazartesi 22:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti