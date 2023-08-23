Hindistan’ın uzay keşif aracı Ay’da ilki başardı

Hindistan’ın Ay’ın güney kutup bölgesini incelemek için 14 Temmuz’da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 uzay keşif aracı başarılı bir şekilde hedefine ulaştı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, (ISRO) uzay keşif aracının sorunsuz şekilde Ay’a inişini canlı yayınladı.

Böylece Hindistan; ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin’den sonra Ay’a yumuşak iniş yapabilen 4’üncü ve Ay’ın ‘güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen’ ilk ülke oldu.

Ay’ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3’ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları keşfedilmemiş bir bölge olan Ay’ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklandı.

2008 ve 2019’da farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan Ay’ın yüzeyine inememişti.