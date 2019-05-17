Hint Kardeşlerin Kapadokya’da Çektiği Klip, YouTube’da Büyük İlgi Görüyor

Hint Manmeet Singh ve Harmeet Singh kardeşlerin kurduğu Meet Bros grubu, Kapadokya’da çekilen klipleri ile büyük beğeni topluyor.

Hindistan’da müzisyenlik yapan iki kardeşten oluşan Meet Bros grubu, Assi Trendsetter adlı şarkılarına klip çekmek için mekan olarak Kapadokya’yı seçmişti. Kardeşlerin klibi, bir haftada 1 milyon 450 bin defa izlendi.

Meet Bros grubunun klibi, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, Göreme, Uçhisar ve Paşabağları’nda çekildi. Klip, yayınlandığı ilk haftada 1 milyon 460 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer alan Kapadokya, hem uzakdoğu ve Güneydoğu Asya’dan hem de Avrupa’dan çok sayıda turisti çekiyor. Doğal oluşumları ve tarihi yapılarıyla büyük ilgi gören kent, Anadolu’nun en önemli turistik merkezlerinden birini oluşturuyor.

Meet Bros’un Kapadokya’da geçen klibini aşağıda izleyebilirsiniz.