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Hint keneviri bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı

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Hint keneviri bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı
Kalkanlı’da uyuşturucu madde bulundurmaktan 5 kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün Kalkanlı’da F.G.(E-23), S.U.(E-26) ve M.T.(E-28)’nin bulunduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir uyuşturucu kırıcısı ve bir hassas terazi bulunarak emare alındı.

Konuyla ilgili yürütülen soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan S.Ö.(E-26)’nün tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki metal uyuşturucu öğütücüsü ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam nargile bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar ve mesele ile ilgisi görülen B.C.K.(E-26)  tutuklandı.

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