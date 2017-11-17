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Hint keneviri ve sentetik cannabinoid tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

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Hint keneviri ve sentetik cannabinoid tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Ercan Havalimanı ve Karaoğlanoğlu’nda uyuşturucu madde tasarrufu suçundan 3 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yapan M.Ö.’nün (E-37) tasarrufunda 1 gram, A.K.’nin (E-19) tasarrufunda da 10 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Karaoğlanoğlu’nda ise  A.H.A.A.'nı (E-30) tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, 30 gram ağırlığında da hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir öğütücü, bir de hassas terazi ele geçirildi.

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