Hint keneviri ve sentetik cannabinoid tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Ercan Havalimanı’ndan dün ülkeye giriş yapan M.Ö.’nün (E-37) tasarrufunda 1 gram, A.K.’nin (E-19) tasarrufunda da 10 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.
Karaoğlanoğlu’nda ise A.H.A.A.'nı (E-30) tasarrufunda yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, 30 gram ağırlığında da hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir öğütücü, bir de hassas terazi ele geçirildi.
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