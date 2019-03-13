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Hint keneviri ve sentetik uyuşturucudan tutuklamalar

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Hint keneviri ve sentetik uyuşturucudan tutuklamalar
Hint keneviri ve sentetik uyuşturucudan tutuklamalar

12.03.2019 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.Ş.(K-39)’nin ikametgahında yapılan armada yaklaşık 1 gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık yarım içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ş. (E-43) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

 

4.       12.03.2019 tarihinde, saat 11:30 sıralarında,  Gazimağusa’da, Çanakkale Göleti bölgesinde A.D.(E-27)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yarım gr ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan iki adet ucu yanık yarım içilmiş sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

5.         12.03.2019 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen H.M.(E-27) üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, içerilerinde tütün ile karışık Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet elle sarılı uçları yanık yarım sigara bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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