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Hint keneviri yetiştiren şüpheli: Şeker hastasıyım, doktor tavsiye etti

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Adana’da polisin düzenlediği operasyonda, portakal bahçesinde 70 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüphelinin ifadesinde “Şeker hastasıyım, o yüzden ektim” dediği belirtildi.
Hint keneviri yetiştiren şüpheli: Şeker hastasıyım, doktor tavsiye etti

Keneviri ektiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki Hasbi S., “Şeker hastasıyım, bir doktor esrarın şeker hastalığına iyi geldiğini söyledi. Bu yüzden ektim, kullandım, şeker oranım yarı yarıya düştü” dedi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yalmanlı Mahallesi’nde portakal bahçesi içinde kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, portakal ağaçları arasında 70 kök Hint keneviri buldu. Eline kürek alan polisler, boyu 2,5 metreye ulaşan kenevirleri güçlükle kökünden söktü. Ekimi yaptığı iddia edilen Hasbi S. gözaltına alındı. Hasbi S.’nin, kenevirleri yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurduğu ortaya çıktı.

Emniyette sorgusu tamamlanan Hasbi S., sağlık kontrolüne getirildiği sırada gazetecilere, “Ben şeker hastasıyım, bir doktor esrarın bu hastalığa iyi geldiğini söyledi. Arkadaşımdan bir avuç tohum aldım, portakal bahçesine ektim. Hastalığım iyileşti” dedi.

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