Hint Keneviri Ziraatı Zanlısı 2 Rum Ve 1 İngiliz Yargılanmayı Cezaevinde Bekleyecek

26.10.19 tarihinde, Gazimağusa’da kiraladığı evde kalmakta olan GKRY vatandaşı Rum G.K (E-28) in ikametgâhında yapılan aramada saksılar içerisinde yetiştirilmiş Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 10 kök bitki, poşetler içerisinde 45 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve Hint Keneviri ziraatında kullanılan muhtelif çeşit alet ve malzemeler polis tarafından zapt edildikten sonra zanlı tutuklanmıştı. Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili bağlantıları olduğu belirlenen GKRY vatandaşı Rum P.G ve İngiliz vatandaşı L.D.C’da polis tarafından tutuklanmıştı.

Tutuklandıkları günden bugüne değin tutuklu bulunan 3 zanlı tahkikatın tamamlanması dolayısıyla bugün 4.11.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat memuru Gökhan Yıldırım yemin tahtında verdiği şahadetinde mesele ile ilgili olgular hakkında bilgi verdi. Tahkikatını tamamladığını belirten Yıldırım zanlıların yabancı uyruklu olması nedeniyle davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmelerini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıları ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla 45 günü aşmamak kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde emir verdi