Hint milletvekili havayolu çalışanını dövdü

Hint bir milletvekili, Air India şirketinin uçuşunda kendisine birinci sınıf koltuk verilmediği için bir şirket çalışanını terlikle dövdü.

Ravindra Gaikwad adlı milletvekili daha sonra gazetecilere "Küstahlığı nedeniyle 25 kere terliğimle vurdum" dedi.

Milletvekiline, uçuştaki tüm koltukların ekonomi sınıfı olması nedeniyle birinci sınıf koltuk verilmediği kaydedildi.

Şirket de polise şikâyette bulundu ve Gaikwad'ı uçuşa yasaklılar listesine almayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Gaikwad, "Ben bir BJP milletvekili değilim. Shiv Sena milletvekiliyim ve hakaretleri hoş göremem. Şirket çalışanı şikâyette bulunsun. Ben de parlamento başkanına ve diğer makamlara şikâyet edeceğim" dedi.

Air India çalışanının, milletvekilinin saldırısında gözlüklerinin kırıldığını söylediği ifade edildi.

'Hakaret ve küfür etti'

Adı açıklanmayan çalışan, "İstediğinin mümkün olmadığını söyleyince hakaret ve küfür etmeye başladı. Milletvekillerinin kültürü ve davranışı buysa Tanrı ülkemizi korusun" dedi.

Sivil Havacılık Bakanı Ashok Ganapathi Raju, "Hiçbir vatandaş böyle davranamaz. Fiziksel saldırılar teşvik edilmeyecek ve hep kınanacaktır" dedi.

Geçen yıl bir Hint milletvekili, biniş kapısı kapandıktan sonra ailesiyle birlikte uçağa binemediği için bir havayolu çalışanına tokat attığından tutuklanmıştı.

Shiv Sena partisi, Maharashtra eyalet yönetiminde iktidardaki BJP'nin koalisyon ortağı.

Dini ve etnik şovenizmi teşvik etmekle suçlanan partinin üyeleri, karşıtlarına fiziksel saldırılarda da bulunmuştu.

2015'te Shiv Sena destekçileri, bir eski Pakistan Dışişleri Bakanı'nın kitap tanıtımına destek verdiği için Hintli bir düşünce kuruluşunun başkanına siyah mürekkep sıkmıştı.