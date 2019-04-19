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Hint seçmen yanlış partiye oy verdiği için işaret parmağını kesti

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Hindistan'da oy sayım süreci 23 Mayıs'a kadar sürecek
Hint seçmen yanlış partiye oy verdiği için işaret parmağını kesti

Hindistan'da bir seçmen logoları karıştırdığı için yanlış partiye oy verdiğini fark ettikten sonra öfkelenerek işaret parmağını kesti.

Ülkede seçmenlerin işaret parmakları oy kullandıktan sonra silinmez mürekkeple işaretleniyor. 25 yaşındaki Pawan Kumar'ın sol elinin işaret parmağının bandajlı olduğu birkaç video sosyal medyada viral oldu. Kumar videoda yerel Bahujan Samaj Partisi'ne (BSP) oy vermek isterken, logoları karıştırıp yanlışlıkla iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ne (BJP) oy verdiğini söylüyor. Kumar "Oyumu file vermek istedim ama yanlışlıkla çiçeğe bastım" diyor.

Kumar perşembe günü kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Bulandshahr'da, yerel seçimin ikinci ayağı için oyunu kullandı. Seçimde iki yerel partiyle daha ittifak yapan iktidardaki BJP, bölgede seçimin favorilerinden. Kumar, Dalit sınıfından yani Hindistan'da resmi olarak kaldırılsa etkileri hâlâ süren kast sisteminin en altındaki "dokunulmazlar"dan. Dalit'ler BSP partisi için önemli bir oy potansiyeli.

454 parti yarışıyor

Hindistan'da seçmenler elektronik oy kullanıyor ve ekrandaki siyasi parti logoları arasından desteklemek istediği partiyi seçiyor.

Özellikle okuma-yazma oranının çok düşük olduğu yerlerde seçmenin oy vereceği partiyi tanıması açısından parti sembolleri büyük önem taşıyor.

Ancak ülkede toplamda yarışan parti sayısı 454. Bu da seçmenlerin logoları karıştırmasına neden olabiliyor.

Hindistan'da genel seçimler 7 aşamadan oluşuyor. Oy sayım süreci 23 Mayıs'a kadar sürecek.

900 milyondan fazla seçmenin bulunduğu Hindistan, dünyanın en büyük seçimlerine sahne oluyor.

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