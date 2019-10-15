Hintkeneviri tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

. 13.10.2019 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Esentepe’de bir şahsın kullanımında bulunan araçta A.W.(E-31)’ye ait olduğu tespit edilen yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı

14.10.2019 tarihinde ise , saat 12:00 sıralarında, Küçük Erenköy’de, V.K.Ç.(E-24)’nin kalmakta olduğu ikametgahta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 32 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara ve ahşap doğrama tahtası bulunarak emare olarak alındı.

İki olayla da ilgili iki kişi tutuklandı