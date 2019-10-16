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Hintkeneviri tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

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Hintkeneviri tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Hintkeneviri tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

15.10.2019 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince B.Y.(E-20)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri  olduğuna inanılan madde, içerisinde yaklaşık 20 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri  olduğuna inanılan foil kağıdı parçası ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri  olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan J.G.U (E-27) tutuklandı.

 

13.10.2019 tarihinde, saat 03:30 sıralarında,  Bafra’da bir iş yeri içerisinde bulunarak polise teslim edilen yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu  maddeyi tasarrufunda bulundurduğu sırada bahse konu iş yeri içerisinde düşürdüğü tespit edilen S.S.(E-25), İskele’de tespit edilerek tutuklandı.

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