Hintkeneviri tasarrufundan iki kişi tutuklandı

30.11.2018 tarihinde, 16:10-16:30 saatleri arasında, Girne’de S.E.Ç.(E-32)’nin kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı

Yine aynı gün saat 18:00 sıralarında, Girne’de Aksaray Sokak üzerinde, polis tarafından şüpheli olarak görülen Z.A.(E-22)’nın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Bahse konu şahıs tutuklandı