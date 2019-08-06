  • BIST 99.459
  • Altın 260,490
  • Dolar 5,5263
  • Euro 6,1797
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid bulundurmaktan 7 kişi tutuklandı

» »
Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid bulundurmaktan 7 kişi tutuklandı
Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid bulundurmaktan 7 kişi tutuklandı

05.08.2019 tarihinde, 10:30 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince O.T.V.Y.(E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.. Bahse konu şahıs tutuklandı.

 

 05.8.2019 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında, park halinde bulunan D.B.G.(E-29)’ye ait araçta yapılan aramada, toplam 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet bütün sarma sigara ve 1 adet de ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.  Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

05.08.2019 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Tatlısu Seralar Bölgesinde, lastiği patlayan bir araca yardım için duran devriye halindeki polis ekibi, söz konusu aracın yanında bulunan M.Ü.(E-26), T.T.(K-20) ve M.Ş.(K-20)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine bahse konu araçta ve aracın bulunduğu bölgede yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

 

 

   05.08.2019 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun Şahinler köyü yakınlarında Y.T.(E-36)’nin kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yaptığı yerde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve kaza anında araçta yolcu olarak bulunan ve kaza sonrası olay yerinden kaçan H.Y. (E-24) tespit edilerek tutuklandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid bulundurmaktan 7 kişi tutuklandı06 Ağustos 2019 Salı 15:09
  • Hür-İş, Mali İşbirliği Anlaşması Protokolünü eleştirdi: “Çalışma barışını bozacak”06 Ağustos 2019 Salı 15:01
  • LTB’de Batı Nil Virüsü ve hamam böceği ile mücadele eğitimi tamamlandı06 Ağustos 2019 Salı 14:59
  • Dönmez: “Hidrokarbon barış, huzur ve refahın artmasına katkı sağlamalı”06 Ağustos 2019 Salı 14:57
  • Akıncı Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez’i kabul etti06 Ağustos 2019 Salı 14:54
  • Zarar gören ürün için patates üreticilerine 161 bin tl tazminat06 Ağustos 2019 Salı 14:50
  • 8 Bin 39 öğrenci KKTC'yi tercih etti06 Ağustos 2019 Salı 13:29
  • Kıbrıslı Rumların kuzeydeki kredi kartı harcamaları belli oldu06 Ağustos 2019 Salı 12:55
  • Halkın Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevine Oğulcan Topal getirildi06 Ağustos 2019 Salı 12:30
  • Eurobarometer araştırması: Kıbrıslı Türklerin yüzde 57’si ekonomik durumu “tamamen kötü” buluyor06 Ağustos 2019 Salı 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti