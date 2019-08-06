Hintkeneviri ve sentetik cannabinoid bulundurmaktan 7 kişi tutuklandı

05.08.2019 tarihinde, 10:30 sıralarında, Hamitköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince O.T.V.Y.(E-21)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan armada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal öğütücü bulunarak emare olarak alındı.. Bahse konu şahıs tutuklandı.

05.8.2019 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gazimağusa’da suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen denetimler sırasında, park halinde bulunan D.B.G.(E-29)’ye ait araçta yapılan aramada, toplam 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet bütün sarma sigara ve 1 adet de ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

05.08.2019 tarihinde, saat 22:45 sıralarında, Tatlısu Seralar Bölgesinde, lastiği patlayan bir araca yardım için duran devriye halindeki polis ekibi, söz konusu aracın yanında bulunan M.Ü.(E-26), T.T.(K-20) ve M.Ş.(K-20)’nin hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine bahse konu araçta ve aracın bulunduğu bölgede yapılan aramada; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara, yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

05.08.2019 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunun Şahinler köyü yakınlarında Y.T.(E-36)’nin kullanımında bulunan araç ile trafik kazası yaptığı yerde polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve kaza anında araçta yolcu olarak bulunan ve kaza sonrası olay yerinden kaçan H.Y. (E-24) tespit edilerek tutuklandı.