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Hintkeneviri yağı operasyonu: 3 tutuklu

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Hintkeneviri yağı operasyonu: 3 tutuklu
Hintkeneviri yağı operasyonu: 3 tutuklu

24.10.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında,  Yeniboğaziçi’nden Gazimağusa istikametine doğru seyreden O.K.(E-25)’nin kullanımında bulunan araç Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulmak istemesi üzerine araçta yolcu olarak bulunan T.C.A.(E-26)’nın tasarrufunda bulundurduğu, toplam   3 gr ağırlığında,içerisinde  hintkeneviri yağı türü  madde bulunan paketleri yol kenarına atarak olay yerinden kaçtı.

Akabinde söz konusu araç durdurularak içerisinde yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 1 gr hintkeneviri yağı türü madde olduğuna inanılan cam şişe, bir adet elektronik sigara ve içerisinde hintkeneviri yağı olduğuna inanılan cam şişe bulunarak emare olarak alındı.  Bahse konu şahıslar ile yine araçta yolcu olarak bulunan A.T. (K-20) tutuklandı.

 

CBD (Kenevir Yağı) nedir?

CBD, kenevirde bulunan 100’den fazla kanabinoid türünden biridir. Kenevirin temel bileşeni olan THC gibi psikoaktif (kafa yapan) etkisi yoktur. Bu, bilim insanlarının başlangıçta CBD’nin etkin olmayan bir bileşen olduğuna inanmalarına neden oldu, ancak son araştırmalar sayesinde CBD’nin merkezi sinir sistemi üzerinde birçok etkisinin olduğu keşfedildi.

1988 yılında CB1 ve CB2 kanabinoidlerinin keşfedilmesi ve beyinde en çok bulunan kanabinoid olduklarının anlaşılması ile CBD’nin insanlık için ne kadar önemli olduğu kanıtlanmış oldu.

CBD ve THC

CBD ağırlıklı kenevir ürünleri psikoaktif etki göstermez. CBD, vücudumuzda bulunan endokanabinoid sistemimizi dengede tutmak için vücuttaki reseptörlerle etkileşime girerek beyin, kalp ve bağışıklık sisteminiz üzerinde olumlu etkiler yaratıyor.

CBD aslında psikoaktif etsiki olmayan bir kanabinoid olarak tanımlansa da tam olarak öyle değildir. CBD’nin anksiyete, stres ve depresyon üzerindeki olumlu etkileri aslında onun da pozitif psikoaktif etkilerinin olduğunu gösteriyor.

Kenevir Yağı Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

  • Epilepsi
  • Anksiyete – Kaygı bozukluğu
  • Uykusuzluk
  • Alzheimer
  • Parkinson
  • MS
  • Huntigton
  • Kronik ağrılar
  • Psikolojik rahatsızlıklar
  • Depresyon
  • Kanser
  • Mide bulantısı
  • Enfeksiyonlu hastalıklar
  • Romatizma
  • Artrit
  • Rahatsız bağırsak ve Crohn hastalığı
  • Kardiyovasküler rahatsızlıklar
  • Diyabet

Fareler üzerinde yapılan bir araştırma, CBD enjeksiyon uygulamasının, eroin arayışı sonrasında görülen değişiklikleri normalleştirebildiğini buldu. Araştırmacılar, bulgularına dayanarak CBD’nin eroin bağımlılığı için potansiyel bir tedavi olabileceğini öne sürüyorlar 

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