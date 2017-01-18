Hintkenevirinden 3 kişi tutuklandı

Girne'de gerçekleşen ve 3 kişinin tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (17.01.2017), Girne’de, M.K.(E-31)’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet metal bir adet plastik uyuşturucu ezme aleti ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve 2 adet sarma sigara kâğıdı bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olayla ilgili ileri soruşturmasında E.A.D. (E-28)’nin ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet metal öğütücü ve 1 adet metal kutu, uyuşturucu madde içiminde kullanıldığına inanılan bir adet cam nargile ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik şeffaf öğütücü, bir adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar ve her iki olayla bağlantısı olduğuna inanılan A.K. (E-25) tutuklanmış olup, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.