1. Nemfomani ismi Yunan mitolojisinden geliyor Yunan mitolojisinde “nymph” kelimesi küçük güzel kadını da temsil eden narin ruh anlamına geliyordu. “Mania” kelimesi ise coşku ve aşırı heves anlamlarındaydı. Yani eski yunanda bu kelime “aşırı coşkulu ruh” demek oluyordu

Hakkında filmler çekildi, atıldı, tutuldu. Nedir bu nemfomani? Kulaktan dolma fikirlerimiz doğru mu yoksa bir takım yanlış anlaşılmalarımız mı mevcut? Sizin için bu hiperseksüalite ile ilgili daha önceden duymadığınız 6 ilginç bilgi derledik.