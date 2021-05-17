  • BIST 1.454
  • Altın 499,269
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı

» »
Prof. Dr. Sedat Üstündağ, salgın döneminde, hipertansiyonun ne kadar büyük bir sağlık problemi olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi ve uyarılarda bulundu.
Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üstündağ, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, aşırı tuz tüketimine bağlı ortaya çıkan hipertansiyon hastalığının tüm dünyada ölümlerin en önemli sebeplerinin başında geldiğini belirtti.

Yüksek tansiyonun dünyada bir yılda 10 milyon kadar kişinin ölümüne neden olduğunu aktaran Üstündağ, "Türkiye'de de ölümlerin yüzde 25'i hipertansiyon ve ona bağlı hastalıklardan kaynaklı. Yani tuzun aşırı tüketimi hipertansiyona yol açarak ölümleri artırıcı bir faktör olarak ortaya çıkıyor" diye konuştu.

GÖRÜLME SIKLIĞI YÜZDE 30

Üstündağ, Türkiye'de erişkin bireylerde hipertansiyonun görülme sıklığının yüzde 30 olduğunu, oranın yaş aralığı ilerledikçe yükseldiğini ve 50 yaş üstü bireylerin büyük çoğunluğunun hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapılan araştırmalarda hipertansiyon farkındalığının yüzde 50 olduğunu aktaran Üstündağ, "İnsanlarımızın yarısı hipertansiyonu olduğunun farkında. Bunun farkına varıp da tedavi alanların oranı da çok düşük. Bizim kan basıncını kontrol altına alma başarımız da çok düşük. 2003 yılında yüzde 9 civarındaydı, ilerleyen senelerde yüzde 30'lara ulaştı fakat bu oranlar çok düşük. Mutlaka tuzu azaltmalıyız. Diyabet, aşırı kilo, sigarayla mücadele konusuna da daha fazla önem vermeliyiz" diye konuştu.

COVİD-19 DAHA AĞIR SEYREDİYOR

Hipertansiyonu olanlarda Covid-19'un daha ağır geçtiğinin görüldüğünü ifade eden Üstündağ, "Hipertansiyon hastalarının koronavirüse yakalanmalarıyla ilgili direkt bir bağlantı yok ancak Covid-19, kronik hastalığı olan olgularda daha ağır bulgularla seyredebilmekte ve daha olumsuz sonuçlar gelişebilmektedir. Salgın döneminde hipertansiyonla mücadelenin önemi bir kat daha arttı" diye konuştu.

Üstündağ, hipertansiyonla mücadelede vatandaşlardan en büyük beklentilerinin tuz kullanımını azaltmaları olduğunu kaydetti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyeler17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
  • Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü? Yüksek tansiyona iyi gelen 7 öneri16 Mayıs 2021 Pazar 21:15
  • Bilimsel Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor16 Mayıs 2021 Pazar 20:34
  • 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi16 Mayıs 2021 Pazar 18:49
  • Covid-19: Dört aşı efsanesinin doğruluk kontrolü16 Mayıs 2021 Pazar 18:10
  • Deniz: Eğer 2022'yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.16 Mayıs 2021 Pazar 16:35
  • Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi16 Mayıs 2021 Pazar 16:13
  • Bugüne kadar KKTC'de toplam 124 bin 24 doz koronavirüs aşısı yapıldı16 Mayıs 2021 Pazar 13:49
  • Eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri yarından itibaren başlıyor16 Mayıs 2021 Pazar 13:45
  • ABD'de büyük süper marketler maske gerekliliğini kaldırdı16 Mayıs 2021 Pazar 09:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti