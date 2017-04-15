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Hipertansiyon hastalarına tuz uyarısı!

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Hipertansiyon hastalarına tuz uyarısı!
Ankara Güven Hastanesi İkinci Bahar Geriatri Merkezi'nden Prof. Dr. Teslime Atlı, Türkiye'de 80 yaşındaki 5 yaşlının 4'ünde hipertansiyon görüldüğünü belirterek, “Bu hastalarda tuz tüketimine çok dikkat etmeliyiz' dedi.

Akademik Geriatri Derneği’nin düzenlediği ‘Uluslararası Akademik Geriatri Kongresi’, Antalya’da devam ediyor. Ankara Güven Hastanesi İkinci Bahar Geriatri Merkezi’den Prof. Dr. Teslime Atlı, ülkemizde özellikle yaşlı gruplarda hipertansiyonun ciddi bir sağlık sorunu olarak karşılarına çıktığını hatırlatarak, bu kişilerde tuz ayarlamasının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Hipertansiyonun erişkinlerde yüzde 30 oranlarında görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Teslime Atlı, “60-70’li yaşlarında bu oran yüzde 70’e, 80 yaşın üzerinde ise yüzde 80’lere çıkıyor. Dolayısıyla her 5 yaşlının 4’ünde 80 yaşından sonra hipertansiyon görüyoruz. Bu gerçekten yüksek bir oran. Ülkemizde tuz tüketimi fazla. Yapılan çalışmalarda günde 16-18 gram tuz tüketildiğini görüyoruz. Oysa ki hipertansiyonu olan yaşlı bir bireyin günde 5-6 gram tuz tüketmesi gerekiyor. Biz ülke olarak besinlerimizde tuzlu şeyleri çok tüketiyoruz. Turşu, pastırma, sucuk, salamura, peynir, tuzlu zeytin, salça gibi besinlerle günde 10 gram kadar tuz tüketiyoruz. İstediğimizden çok daha yüksek bir oran. O yüzden hipertansiyonu olan yaşlı bireyin mümkünse yemeğine ekstra tuz atmaması, hipertansiyonu kontrol edebilmesi açısından çok önemli’ diye konuştu.

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