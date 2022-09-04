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Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!

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Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!
Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!

Hipertansiyon ve diyabet, böbrek yetmezliğini tetikliyor!

Diyabet ve hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliğinin en önemli sebepleri olarak öne çıkıyor. Tuz tüketimi arttıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sonuç olarak aşırı tuz tüketimi böbreklere de zarar veriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Pratisyen Hekimi Dr. Rana Ömürova, tuz kısıtlaması, düzenli egzersiz ve kilo verme gibi yaşam tarzı değişikliklerinin kronik böbrek yetmezliğini önlemede etkili olduğunu söylüyor.

Böbrek yetmezliği akut ve kronik olarak seyredebiliyor. Akut böbrek yetmezliği haftalar, günler gibi kısa süreli aniden gelişen bozukluklar iken, 3 aydan daha uzun süreli böbrek çalışma bozuklukları kronik olarak kabul ediliyor. Akut böbrek yetmezliği çoğunlukla düzenlenebilirken, kronik yetmezlik ilerleyici ve kalıcı olabiliyor.

Özellikle kronik böbrek yetmezliğinden korunmanın ve tedavisinin önemine değinen Dr. Rana Ömürova, böbrek yetmezliğinin tüm organları etkileyebilen ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekiyor.

Hipertansiyon ve Diyabet Böbrek Yetmezliği Nedeni

Kronik böbrek yetmezliğine yol açan nedenlerin başında diyabet ve hipertansiyon geliyor. Yani kronik böbrek yetmezliklerinin yüzde 60’ı bu iki sağlık sorunundan kaynaklanıyor. Bu hastalıklar ise aşırı tuz kullanımı ile yakından ilgili. Dr. Rana Ömürova, diğer böbrek yetmezliği nedenlerini nefrit denen böbrek iltihapları, idrar yolu enfeksiyonları, taş hastalıkları, genetik hastalıklar ve yine böbreğin kistik hastalıkları olarak sıralıyor.

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Tuz Tüketimini Azaltmaya Yardımcı İpuçları

Aşırı tuz tüketiminin tansiyonu yükselttiğine, damarlardaki basıncı arttırarak böbreklere zarar verdiğine değinen Dr. Rana Ömürova, tuz tüketimini azaltıcı ipuçlarını şöyle sıralıyor; “Yemek pişirirken kullandığınız tuz miktarını yavaş yavaş azaltın, ağız tadınız zamanla az tuza alışacaktır. Yemeklerinizi lezzetlendirmek için tuz yerine, çeşitli baharatlar, dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak gibi besinler kullanın. Çocuklarınızda yemeklerine tuz ekleme alışkanlığı gelişmemesi için sofranızdan tuzu ve tuzlu sosları kaldırın. Satın almadan önce hazır besinlerin üzerindeki etiketi mutlaka okuyun. Daha az tuz içerenleri tercih edin. Turşu, konserve, salamura yaprak, zeytin ve peynir gibi besinleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın ya da suda bekletin. Daha fazla taze sebze ve meyve tüketin.”

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