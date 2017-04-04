Hirdkarbon Fonu Yasa Tasarısı Meclis’e gidiyor

Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, Hidrokarbon Fonu’nun kurulmasına yönelik yasa tasarısının görüşülmesi sırasında, tasarının özüne dokunulmaması uyarısında bulundu.

Simerini gazetesi Hidrokarbon Fonu yasa tasarısının Rum Meclisi Ekonomik Komitesi’nde görüşülmesinin tamamlandığı ve Paskalya tatilinden sonra Rum Meclisi’ne gönderileceğini yazdı.

Öte yanda Fileleftheros gazetesine göre Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis, Milletvekillerinden yasa tasarısının özüne dokunmamalarını istediğini yazdı.

Habere göre Yeorgiadis, Hükümete denetimsiz olarak fonun kaynaklarını kullanma imkanı vererek söz temel ilkelerin ve yasaların ruh ve özüne dokunulması durumunda, bunun, kredi derecelendirme kuruluşlarınca olumsuz bir gelişme olarak kabul edileceğini, ayrıca ekonominin yönetimi perspektiflerinde ağırlaştırıcı bir faktör olacağını belirtti.