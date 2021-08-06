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Hiroşima’da kurbanlar saldırının 76. yılında anıldı

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Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında katılımcı sayısının normal yıllara göre azaltılarak 880’e düşürüldüğü törende, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı’na asıldı.
Hiroşima’da kurbanlar saldırının 76. yılında anıldı

Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında katılımcı sayısının normal yıllara göre azaltılarak 880’e düşürüldüğü törende, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı’na asıldı.

Törende söz alan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, uluslararası camiayı ve Japonya hükümetini atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve sayıları giderek azalan “Hibakuşa”ların sesine kulak vererek, ABD ve Rusya gibi nükleer güçlerin desteklemediği, ayrıca Japonya'nın da imzalamadığı Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı (TPNW) imzalamaya çağırdı.

Japonya hükümetinden nükleer silah sahibi olan ve nükleer silahı bulunmayan devletler arasında arabuluculuk yapmasını talep eden Matsui, söz konusu arabuluculuk rolünün nükleer silahların yer almadığı, uluslararası güven ve güvenliğin yeniden sağlanmasını kolaylaştıran bir ortamın tesisini içermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘ORTAK ZEMİN BULUNMALI’

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise, nükleer silahsızlanma hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine dair ülkeler arasında fikir ayrılıklarının olduğuna dikkat çekti.

Farklı duruşlar sergileyen ülkeler arasında köprüler kurarken gerçekçi çabaları ısrarla teşvik etmenin önemine dikkat çeken Suga, “Savaşta atom bombalarına maruz kalan tek ülke olarak Japonya, nükleer silahların acımasızlığını diğer tüm uluslardan daha iyi biliyor. Bu nedenle nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın gerçekleşmesi için sürekli çaba sarf etmemiz bizim için önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Suga, bu bağlamda Japonya'nın ülkeler arasında ortak bir zemin bulmak için çalışarak bir sonraki Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması gözden geçirme konferansını verimli kılmak için çaba göstermeye devam edeceğini ifade etti.

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