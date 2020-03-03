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‘Hırsız karga’ bu kez 5 lira ile uçtu

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Marmaray istasyonunda İstanbul Kartı’na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, bu sefer de bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.
‘Hırsız karga’ bu kez 5 lira ile uçtu

Marmaray istasyonunda İstanbul Kartı’na yükleme yapmak isteyen kadının parasını çalan karga, bu sefer de bir esnafın verdiği 5 lira ile kayıplara karıştı.

Gebze’de bulunan Fatih Marmaray durağında İstanbul Kartı’na para yüklemek isteyen kadını korkutan karga 20 lirayı alarak kayıplara karışmıştı. Marmaray durağının hemen yanındaki durağa sık sık gelen karga yine görüntülendi.

Minibüs durağına gelen karga, bir süre bekledikten sonra bu kez bir esnafın uzattığı 5 lirayı alarak uçup gitti.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler, bir kişinin dondurma dolabına konmuş olan kargaya dondurmaları göstererek fiyatlarını söylediği duyuluyor. Ardından aynı kişi kargayı seviyor ve “Korkmuyor, alışmış vaziyette” diyor. Ardından aynı kişi bu kez de “Aldığın paraları getir, dondurma verelim” diyor.

Bir başka kişinin de “Korkmuyor” dediği duyuluyor.  Daha sonra kargayla konuşan bu kişinin 5 lira uzattığı görülüyor. Para alan karga uçarak uzaklaşıyor. Çevreden ise “Gitti 5 lira” sesleri duyuluyor.

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