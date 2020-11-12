  • BIST 1.272
  • Altın 463,018
  • Dolar 7,6920
  • Euro 9,0875
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1150 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 10 kişi taburcu edildi

Hırsız zannettiği oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü

»
Hırsız zannettiği oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü
Hırsız zannettiği oğlunu tüfekle ateş ederek öldürdü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü.

Dün gece 23.00 sıralarında Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası’nda baba Mehmet A., oğlu ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi. Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi.

Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlara Göre, Pompeo'nun Türkiye'de Resmi Temaslarda Bulunmaması Diplomatik Teamüllere Aykırı12 Kasım 2020 Perşembe 16:08
  • Pekcan: 81 İlde İhracata İlk Adım Programı'mızı Başlatıyoruz12 Kasım 2020 Perşembe 12:50
  • TCMB, Yeni Ödeme Sisteminin Hizmete Açılacağını Duyurdu12 Kasım 2020 Perşembe 11:27
  • TC Dışişlerinden Sismik Araştırma Faaliyetlerine İlişkin Açıklamasına Tepki Geldi12 Kasım 2020 Perşembe 11:08
  • Bakan Varank: Türkiye'nin Hem Bugününe Hem De Yarınına Güven Artıyor12 Kasım 2020 Perşembe 10:54
  • Akar, "Kimsenin Hakkında Gözümüz Olmadığı Gibi, Kimseye De Hakkımızı Çiğnetmeyiz.12 Kasım 2020 Perşembe 10:48
  • Tüm İllerin Kalabalık Alanlarında Sigara İçmek Yasaklandı12 Kasım 2020 Perşembe 10:03
  • Çavuşoğlu: Ateşkesi Yine Bozarlarsa Bedelini Öderler12 Kasım 2020 Perşembe 09:57
  • 65 Yaş Üstü Sokağa Çıkma Yasağı İle İlgili Bakanlık’tan Son Dakika Kararı12 Kasım 2020 Perşembe 09:12
  • Bakan Koca'nın teklifi kabul edildi; DSÖ, 2021'i 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan etti11 Kasım 2020 Çarşamba 20:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti