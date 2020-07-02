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Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki bizden uzak dursun

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Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki bizden uzak dursun
Hırsızdan bıkan esnaf: Her gün harçlık ve yemek vereceğim, yeter ki bizden uzak dursun

Zonguldak’ta yaklaşık 250 hırsızlık olayına karışan ve cezai ehliyeti bulunmadığı için her defasında serbest bırakılan hırsızdan bıktıklarını söyleyen lokantacı Suat Altuntaş, “Her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde iki öğün karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dursun” dedi.

Zonguldak’ta yaklaşık 250 hırsızlık olayına karışan ve cezai ehliyeti bulunmadığı için her defasında serbest bırakılan 31 yaşındaki Eşref B.’nin, lokantaya girerek 100 lira ve dolaptaki ciğeri çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gazipaşa caddesi, Belediye Merkez Çarşısı’nda bulunan lokantada yaşandı. İşyerine gelen Suat Altuntaş kapının zorladığını fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüleri izleyen Altuntaş, hırsızın Eşref B. olduğunu tespit etti.

Eşref B.’nin akli dengesinin bozuk olduğunu çevredeki bütün esnafın bildiğini söyleyen Altuntaş, şikayetçi olmadığını söyledi.

Artık hırsızlık olaylarından bıktıklarını anlatan Altuntaş, “Her gün 10 lira harçlık vereceğim ve günde iki öğün karnını doyuracağım. Yeter ki bizden uzak dursun” dedi. Polis, Altuntaş şikayetçi olmaması nedeniyle olayla ilgili işlem yapmadı.

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