Hırsızlar çaldıkları telefonla neler yapabilir? İşte korunmak için ipuçları

Her gün kullandığımız akıllı telefonlarımız içerisinde binlerce kişisel veri, fotoğraf ve dokümanı içeriyor. Bu verileri güvende tutmak ve olası bir hırsızlığa karşı önceden önlem almak büyük önem taşıyor. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky, cep telefonu çalan hırsızların ne gibi zararlar verebileceği ve kayıpları önlemek için kullanıcıların ne önlemler alabileceği konusundaki ipuçlarını paylaştı.

Kullanıcılar akıllı telefonlarını çaldırdıklarında sadece cihazlarını kaybetmekten çok daha fazla hasar alabilirler. Hırsız kullanıcıların bankacılık uygulamalarını, önemli belgelerini, kişisel fotoğraflarını ve videolarını kullanarak telefon sahibini çok daha fazla zarara uğratabilir. Önceden önlemler alarak hırsızların kullanıcıların telefonundan kişisel bilgileri elde etmesi önlenebilir.

HIRSIZLAR ÇALDIKLARI TELEFONLARLA NELER YAPABİLİR?

Hırsız bir telefonu elde geçirdiğinde eğer telefon kilitliyse yüksek ihtimalleri telefonunun parçalarını satacaktır. Bilgilere ulaşmak için kasıtlı bir hırsızlık durumu yoksa hırsız telefonu hacklemeye çalışmayabilir. Açık ve internete bağlı bir cihazı herhangi bir şekilde değiştirmek, hırsızın yakalanma riskini artırır.

Bazen, daha fazla para kazanma isteği dikkatli olma dürtüsünden daha ağır basabilir. Telefon çalındığında bir banka uygulaması açıksa, hırsız sadece birkaç dakika içinde para ve hatta kredi çekebilir. Kullanıcılarının belirli telefon numaralarına kısa mesaj göndererek para aktarmalarına izin veren bazı bankalar bulunuyor. Bu da para çalmayı daha da kolaylaştırıyor; çünkü gönderilecek herhangi bir doğrulama kodunun adresi yine çalınan telefon oluyor.

Hırsızlar genellikle sosyal mühendislikten de yardım alarak telefon sahibinin Google veya Apple ID hesabına giriş yapmayı ve parolasını değiştirmeyi başarırsa, cihazınızı uzaktan kilitleme şansı kaybediliş olur. Çünkü hırsız, elinde çalışan bir akıllı telefon olması için artık cihazı sıfırlayabilir. Böylelikle, sadece parçalarını satarak elde edeceğinden çok daha kazançlı bir şekilde telefonu elinden çıkarabilir.

Ayrıca hırsızlar telefonda önemli belgeler veya fotoğraflar bulduysa kullanıcıyı belgeleri silmek veya başka kişilere göndermekle tehdit ederek fidye talep edebilir. Aynı durum, kullanıcıları veya bir başkasını tehlikeye sokabilecek kişisel dosyalar için de geçerlidir. Bir hırsız, iPhone’daki Dosyalar uygulamasını (başlıca tüm iCloud içeriği), Android’deki akıllı telefon belleğinin tamamını ve telefonunuzun erişebildiği bulut sürücülerini kullanarak bilgileri kopyalayıp analiz edebilir. Üstelik bir hırsız, anlık mesajlaşma uygulamalarından başlayarak kullanabileceği bilgiler için konuşmaları tarayabilir ya da Facebook veya Instagram hesaplarını hacklemeyi deneyerek listede bulunan isimlerden para talep etmeye başlayabilir.

ÇALINMA İHTİMALİNE KARŞI TELEFONLAR NASIL GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KİLİTLENEBİLİR?

- Öncelikle, telefonunuzun ekranı otomatik olarak kilitlediğinden emin olun.

- SIM kartınız için bir PIN oluşturun. SIM bir PIN ile kitlenmediğinde, hırsızlar basit bir şekilde SIM’i başka bir telefona takabilir ve numaranızı öğrenmek için kendilerini arayabilir. Numaranızı öğrendiklerinde ise belirli internet sitelerinde oturum açıp iki faktörlü kimlik doğrulamasını geçebilir ve banka kartlarından para göndermek için kısa mesajları kullanabilirler.

- Bilgilerinizi koruyan başka bir özellik de Tam Disk Şifrelemesi (FDE)’dir. Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde, akıllı telefonunuzda depolanan tüm dosyalar varsayılan olarak şifrelenir ve telefon kilidini açmadan bu bilgileri okumanın bir yolu olmaz.

- Kritik uygulamalar için ayrı birer parola, PIN veya grafik kilidi belirleyin. Ardından, başta kilit ekranında açılan uygulamalar olmak üzere bu uygulamalar için bildirimleri kapatın. Bildirimleri kapattığınızda uyarıları ve kısa mesajları okumak biraz daha zorlaşır. Ancak yabancıların tek kullanımlık kimlik doğrulama kodlarınızı görmesini veya paranızı başka bir hesaba göndermesini neredeyse imkansız hale getirir. Ne yazık ki, tüm üreticiler uygulama kilidi özelliğini sunmuyor. Ayarlarınızda bulamıyorsanız, çözümler için Google Play'i kontrol etmeyi deneyin veya bu özelliğe sahip olan bir güvenlik uygulaması yükleyin.

- Verilerinizi düzenli olarak yedeklediğinizde, telefonunuzu tamamen kaybetseniz bile, kişilerinizi ve diğer bilgilerinizi kaybetmezsiniz. Bunun için, verilerinizin yedekleme kopyasını yeni cihazınıza indirmeniz yeterlidir.

- Cihazımı Bul (Android) ve iPhone’umu Bul (iOS) özellikleri, kaybolan veya çalınan bir akıllı telefonun konumunu Google veya Apple ID hesabı üzerinden izleyebilmenizi sağlar. Bu özellikleri hem cihazınızı uzaktan kilitlemek hem de cihazınızdaki tüm verileri tamamen silmek için kullanabilirsiniz. Ancak bu özelliklerin, cihaz çalındığında veya kaybolduğunda etkin olması gerekir.