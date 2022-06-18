  • BIST 2.533,33
  • Altın 1024.437
  • Dolar 17.3242
  • Euro 18.1758
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAFaydalarını duyunca her gün içmek isteyeceksiniz!

Hırsızlar şaşkın: Çalınan binlerce arı evlerine geri döndü

» »
İngiltere’de yaşanan tuhaf bir hırsızlık olayının kahramanı arılar oldu.
Hırsızlar şaşkın: Çalınan binlerce arı evlerine geri döndü

İngiltere'nin Cornwall bölgesinde beş arı kovanı içinde çalınan binlerce arı, uçarak evlerinin yolunu bulmayı başardı.

Bölgedeki bir arı yetiştiricisinin kovanlarını çalan hırsızlar sürpriz bir durumla karşılaştı. Kovanlardaki 400 binden arının büyük bölümü uçarak çalındıkları yere geri döndü.

Bölgedeki rakip bir arı yetiştiricisinden şüphelendiklerini söyleyen yetkililer, arıların “evlerine” geri dönmeye başlamasıyla şaşkınlık yaşadı. Yetiştiricilerden Kathrin Barnes, dönen arıların yeni kovanlara konduğunu belirterek “Arılar bir milden daha yakın mesafede evlerine dönebilir. Hepsinin kokuyu takip ederek geri döneceğini umuyoruz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çocuk gelişiminde babanın rolü de çok önemli16 Haziran 2022 Perşembe 20:47
  • Araştırmacılar en ölümcül salgın Kara Veba’nın gizemini çözmüş olabilir16 Haziran 2022 Perşembe 20:06
  • DSÖ: Her 6 yaşlıdan biri istismarın bir şekline uğruyor16 Haziran 2022 Perşembe 17:24
  • Gıda krizine çare buldular: 1 milyon kamu çalışanı dört gün mesai yapacak16 Haziran 2022 Perşembe 15:05
  • Barbie’nin ilk ‘kanlı canlı’ sinema filminde Ken’i canlandıracak Ryan Gosling’in fotoğrafı paylaşıldı16 Haziran 2022 Perşembe 14:02
  • Amber Heard: Johnny Depp'i hala seviyorum16 Haziran 2022 Perşembe 11:08
  • Sürekli yorgun musunuz? İşte değiştirmeniz gereken 9 alışkanlık…15 Haziran 2022 Çarşamba 20:46
  • Otomobilde 90 km hız ve yakıt iddiası doğru mu şehir efsanesi mi?14 Haziran 2022 Salı 17:14
  • Araştırma: Üç yaşına kadar akranlarıyla geçinmeyi öğrenen çocuklar, ilkokula ruh sağlığı avantajıyla başlıyor14 Haziran 2022 Salı 16:26
  • Amber Heard: Jüriyi suçlamıyorum, Johnny Depp harika bir oyuncu14 Haziran 2022 Salı 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti