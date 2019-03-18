24-15.03.2019 tarihleri arasında, Gazimağusa’da Mesudiye Sokak üzerinde ikametgahın garajı içerisinde park halinde bulunan Mustafa YAVUZ’un kullanımında bulunan araç içerisinden bir adet Ray Ban marka güneş gözlüğü, 10 TL banknot ve bir adet tespih çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu cürümü benzer suçlardan poliste tutuklu olarak bulunan H.Y.(E-25)’nin işlediği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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