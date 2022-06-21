Hırsızlık!

1. 19.06.2022 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gönyeli’de, bir şahıs tarafından düşürülen para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edeilen 6000 TL ile 10 Euro nakit paralar ve kimlik kartının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.A.(E-39) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 19.06.2022 tarihinde, saat 11:10 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, bir şahıs tarafından oyun makinesi üzerinde unutulan cep telefonu ve telefonun kılıfı içerisinde muhafaza edilen kimlik kartının çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.C.(E-30) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 21.06.2022 tarihide, saat 09:30 sıralarında, Girne’de, Sht Fevait Ali Sokak üzerinde bulunan Orhun Kemal BÜYÜKAKGÜL’e ait ikametgahın kapısı Y.O.Y.(E-23) tarafından bir cürüm işlemek maksadıyla anahtar ile açılarak içeriye girilip dolapları karıştırdığı sırada, mal sahibinin eve geri dönmesi sonucu ve polisin olay yerine gelmesi ile suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.