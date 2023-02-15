07.07.2022 tarihinde Karaağaç’ta faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışmakta olan Y.A.A.(E-30)’nın, şirket adına bir dairenin satışında başka bir şahsı aracı olarak gösterip hile ile şirketten toplam 36.130 Stg parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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