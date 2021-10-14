Hırsızlık Çetesi Yakalandı!

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Güney Lefkoşa’daki bir restoranda oturduğu zaman cüzdanının çalındığını anlayan bir kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hırsızlık çetesinin yakalandığını yazdı.

Kadının, şüphelendiği kişi hakkında polise yaptığı şikayet sonucunda, polisin yaşları 29, 28, 22 olan üç kadın ile 22 yaşındaki bir genç bir adamı tutukladığını yazan gazete, bu kişilerin üzerinde belli miktarlarda para tespit edildiğini de belirtti.